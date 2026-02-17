«Ядерный нюхач» США подал аварийный сигнал у британских берегов

Самолет Boeing WC-135R ВВС США, известный как «ядерный нюхач», подал сигнал бедствия при приближении к побережью Великобритании. Об этом сообщила газета North Norfolk News.

По данным издания, самолет взлетел с военно-воздушной базы Милденхолл в Саффолке в 7:21 по местному времени, после чего направился в сторону Норвегии через Северное море.

Отработав около 1,5 часа над воздушным пространством скандинавской страны, Boeing WC-135R принял курс на возвращение. У берегов Великобритании экипаж самолета подал код 7700 — аварийная ситуация на борту.

Boeing WC-135R Constant Phoenix — самолет специального назначения, созданный на базе Boeing C-135 Stratolifter и используемый Военно-воздушными силами США. Он предназначен для обнаружения и идентификации загрязнений, вызванных испытаниями ядерного оружия.

В январе американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II подал аварийный сигнал во время полета над территорией Японии и вскоре исчез с радаров над акваторией Тихого океана. F-35A является одной из версий многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

Ранее американский военно-транспортный самолет подал сигнал тревоги над Ираком.