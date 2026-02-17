СК сообщил о пострадавших при обрушении здания военной полиции в Ленобласти

Предварительно установлено, что в результате обрушения здания военной комендатуры во Всеволожском районе в Ленобласти есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в мессенджере Max.
«Предварительно установлено, что в результате происшествия имеются пострадавшие», — сказано в сообщении.
Днем 17 февраля СМИ сообщили о взрыве в здании военной полиции в Сертолово Всеволожского района Ленинградской области. На снимке, опубликованном в сети, видно, что от взрыва пострадали верхние два этажа трехэтажного здания и чердак — оказались разрушены перекрытия и стены.
Что именно стало причиной, не уточняется. Изначально сообщалось, что не выжили двое. По данным Telegram-канала «112», речь уже идет о троих. Позднее стало известно, что из-под завалов спасли одного человека.
Губернатор региона Александр Дрозденко поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших.
По данным 78.ru, обрушился второй и третий этаж. Не исключается, что разрушение может продолжиться. Как утверждает Telegram-канал Baza, речь идет еще и о чердачных перекрытиях.
Ранее газ взорвался в квартире под Ульяновском.