СК сообщил о пострадавших при обрушении здания военной полиции в Ленобласти

СК: после обрушения здания военной комендатуры в Ленобласти есть пострадавшие

Предварительно установлено, что в результате обрушения здания военной комендатуры во Всеволожском районе в Ленобласти есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в мессенджере Max.

«Предварительно установлено, что в результате происшествия имеются пострадавшие», — сказано в сообщении.

Днем 17 февраля СМИ сообщили о взрыве в здании военной полиции в Сертолово Всеволожского района Ленинградской области. На снимке, опубликованном в сети, видно, что от взрыва пострадали верхние два этажа трехэтажного здания и чердак — оказались разрушены перекрытия и стены.

Что именно стало причиной, не уточняется. Изначально сообщалось, что не выжили двое. По данным Telegram-канала «112», речь уже идет о троих. Позднее стало известно, что из-под завалов спасли одного человека.

Губернатор региона Александр Дрозденко поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших.

По данным 78.ru, обрушился второй и третий этаж. Не исключается, что разрушение может продолжиться. Как утверждает Telegram-канал Baza, речь идет еще и о чердачных перекрытиях.

