«Зря предпочитаешь более нормальных»: Загитова кардинально сменила имидж

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова кардинально сменила имидж, коротко обрезав волосы. Новый образ спортсменка показала в своем Telegram-канале.

«Тебе хочется более нормальную. Я стараюсь, но не устраиваю тебя. Но ты зря предпочитаешь более нормальных. Я не обижаюсь на тебя», — отыграла фигуристка закадровый голос из книги «Обалдеть и принадлежать» Ренаты Литвиновой.

Свое видео фигуристка подписала фразой «Зато со мной не скучно».

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Фигуристка вела шоу «Ледниковый период» в течение трех сезонов, ее соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом сама спортсменка в своих интервью признавалась, что провалила эту работу. Спортсменка вновь стала ведущей этого шоу в новом сезоне.

Ранее Загитова рассказала, как критика ее заводит.