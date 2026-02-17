Европейские советники могут встретиться с представителями США и Украины в Женеве

В Женеве представители стран Европы могут встретиться с командами США и Украины

Переговоры советников по национальной безопасности Франции, Британии, ФРГ и Италии могут пройти 17 февраля на полях встречи по Украине в Женеве. Об этом рассказал РИА Новости источник.

«Сегодня на полях переговоров запланированы переговоры между советниками по национальной безопасности и делегациями Украины и США», — уточнил источник.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины проходит 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии планируется обсудить широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.

