Российские войска ударили по наемникам ВСУ в ресторане в Сумах

«РВ»: в Сумах нанесен удар по ресторану, где собирались наемники и офицеры ВСУ

Российские войска нанесли удар по ресторану в Сумах, где могли собираться наемники и офицеры ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Предположительно, ударный дрон атаковал заведение. Это произошло в тот момент, когда в нем находились «важные представители» украинских сил.

17 февраля ВС РФ атаковали военные и энергетические объекты Украины, сообщило Минобороны. После ударов оказалась обесточена Одесса. По информации ДТЭК, разрушения «чрезвычайно серьезные». Местных жителей предупредили, что электроэнергии может не быть трое суток. Также в городе отсутствует водо- и теплоснабжение. Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров отреагировать на атаку и усилить санкции в отношении Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

14 февраля в силовых структурах рассказали, что бойцы ВСУ предприняли неудачную попытку контратаковать в Краснопольском районе Сумской области. В операции принимали участие силы 153-го полка украинских войск «Арей». По словам источника, российские военнослужащие уничтожили обе штурмовые группы и тем самым сорвали попытку контратаки.

Ранее российские войска нанесли удар по наемникам и объектам инфраструктуры ВСУ.