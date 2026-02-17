Врач рассказал, укрепляет ли иммунитет сон с черепахой

Сон с черепахами, рыбками или другими животными не так благотворно влияет на иммунитет человека, как присутствие рядом кошки или собаки. Об этом «Газете.Ru» заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«С кошкой важен тактильный контакт — тепло кошачье, ритмичное дыхание, мурлыканье, сам умиротворенный вид. Кошка нас сама настраивает на покой, на снятие каких-то депрессий, стрессов, которые мы получили в течение дня. И, конечно же, нормализуется кровяное давление. И это не просто мы с вами говорим, это совершенно научные, доказанные факты. Снижается уровень тревожности, гормонов стресса, что положительно влияет на иммунитет. Иммунитет у нас портит, как известно, стресс. Поэтому тут положительное влияние на эмоции человека, на успокоение, на крепкий сон, на продолжительность жизни даже. Это опять же доказанный факт, что люди, у которых есть животные, болеют меньше, живут дольше», — пояснил Шеляков.

Другие животные, по его словам, не могут похвастаться таким всеобъемлющим благотворным влиянием на здоровье человека.

«Если у вас дома черепахи или рыбки — тут влияние на состояние и иммунитет в меньшей степени. Ну, какой контакт у вас с черепахой? Это хладнокровное животное. Конечно, можно ее взять в постель к себе. Я думаю, что черепаха будет не против. Но все-таки в основном их держат в террариумах, так же как и рыбок в аквариумах. Мы можем только созерцать их, что, в общем то, тоже положительно влияет. Нас радует, что у нас есть живое существо, за которым мы ухаживаем, какие-то положительные эмоции, заботы. Но, все-таки, если мы говорим про сон, мы можем ощущать рядышком собачку или кошечку, тактильный и визуальный контакт происходит, а рыбки или черепашки — в террариуме, они как бы немножко вдали от нас. Поэтому, конечно, общее целое влияние, оно положительное», — заключил Шеляков.

До этого минздрав Карелии сообщил в своем Telegram-канале, что совместный сон с кошкой благоприятно влияет на нервную систему и укрепляет иммунитет.

