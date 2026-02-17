Размер шрифта
Булыкин предсказал победителя в матче «Бенфика» — «Реал»

Булыкин: «Реал» на этот раз выиграет у «Бенфики» в Лиссабоне
Знаменитый российский нападающий, бывший игрок московских «Локомотива» и «Динамо», немецкого «Байера», бельгийского «Андерлехта», «Аякса» и «Твенте» из Нидерландов, а также других клубов, в комментарии для «Газеты.Ru» предположил, каким будет развитие событий в матче «Бенфики» с «Реалом» в первом раунде Лиги чемпионов.

«Ну, естественно, Моуринью может придумать что-то со своими опытом и видением. Но я думаю, что «Реал» уже так играть не будет, как в последнем матче. Думаю, мадридцы будут играть на победу и приложат все усилия для этого. Учитывая, что мастерство у «Реала» повыше, если физическая самоотдача будет на хорошем уровне, то, конечно, «Реал» должен победить, а не как в последнем туре основного этапа. Но тогда «Бенфике» было очень нужно, и поэтому она прыгнула выше голов, даже вратарь выпрыгнул выше всех и забил головой. Но такие матчи случаются раз в год. А вот сейчас в Лиссабоне «Реал» себе такого, думаю, не позволит и не должен проиграть в этом матче», — считает Булыкин.

«Бенфика» принимала «Реал» в последнем туре основного этапа и смогла одержать победу со счетом 4:2. Причем на восьмой добавленной ко второму тайму минуте гол, который выбил лиссабонцев в плей-офф, оформил пришедший на стандарт украинский голкипер Юрий Трубин. Из-за этого поражения «Реал» вылетел из топ-8 и вынужден начинать плей-офф с предварительного раунда, где как раз попал по жеребьевке снова на команду Жозе Моуринью.

Ранее комментатор «Матч ТВ» выступил против блокировки Telegram.
 
