В Испании пятеро подростков погибли при пожаре

В Испании в результате пожара под Барселоной погибли пятеро подростков
Jorge Sanchez Photos/Shutterstock/FOTODOM

В муниципалитете Манльеу в провинции Барселона в результате пожара погибли пятеро подростков. Об этом сообщается в аккаунте муниципалитета в социальной сети X.

«Выражаем самые глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью пяти молодых людей в результате пожара, произошедшего в нашем муниципалитете… Объявляется минута молчания в память о погибших», — говорится в посте.

Объявлен трехдневный траур.

По данным телерадиокомпании RTVE, пожар начался в кладовом помещении на крыше пятиэтажного жилого дома. Его подростки использовали как место встреч. Погибли граждане в возрасте от 14 до 18 лет. Как уточняется, две девушки смогли выбраться.

До этого в Испании 50-летний мужчина был арестован за поджог кафе после того, как узнал, что к его сэндвичу не могут подать майонез. Как сообщали СМИ, посетитель пришел в заведение вместе с сыном и заказал два сэндвича. Когда он попросил майонез, официанты сообщили, что его нет. Мужчина повторил просьбу у другого сотрудника, но услышал тот же ответ. В ответ он выбежал из кафе, отправился на ближайшую автозаправку, где приобрел 1,5-литровую бутылку бензина, и вскоре вернулся.

Ранее в Испании десятки человек задержали по подозрению в поджоге лесов.
 
