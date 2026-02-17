Быть как все или оставаться собой? Что такое конформизм и как он влияет на нашу жизнь

Почему люди склонны соглашаться с большинством и всегда ли это плохо

Конформистами в обществе обычно называют людей, которые следуют воле большинства и не выражают собственного мнения. Но ситуации, когда приходится подстраиваться под других при внутреннем несогласии, бывают у многих. Психологи утверждают, что так человек поступает ради безопасности и из страха быть отвергнутым. «Газета.Ru» разбиралась, что такое конформизм, какие формы он принимает и есть ли плюсы у этого явления.

Что такое конформизм

Конформизм (от лат. conformis — «подобный», «сообразный») — это склонность человека подстраивать свое поведение, мнение и установки под реальное или воображаемое давление группы. Простыми словами: мы соглашаемся с большинством не потому, что уверены в правоте других, а потому что так проще, безопаснее и комфортнее, объяснила «Газете.Ru» психолог, кандидат педагогических наук Галина Эрнст.

Обычно, когда люди слышат про конформизм, у них сразу возникают ассоциации с приспособленчеством, прогибанием под мнение большинства/группы. На самом деле конформизм — это не всегда негативная история. У него есть свои плюсы в разумных пределах. Галина Эрнст психолог, кандидат педагогических наук

Виды конформизма

Существует несколько видов конформизма:

Внутренний — искреннее изменение мнения под давлением группы. Поначалу человек может сомневаться в позиции большинства, но со временем начинает верить в его правоту.

Внешний — демонстративное согласие при внутреннем несогласии с мнением группы.

Главная опасность внешнего конформизма, по мнению психолога, заключается в размывании личных границ.

Например, парень подарил девушке розы, а у нее с ними связаны плохие ассоциации. В окружении ей говорят: «Какие роскошные розы! Это признак любви!». Она соглашается, но в душе мечтает о тюльпанах. Девушка молчит и всю жизнь будет получать розы, пока однажды не устроит скандал. молодому человеку. Галина Эрнст психолог, кандидат педагогических наук

Помимо этого, специалисты выделяют:

Нормативный конформизм — изменение человеком своего поведения, мнений или убеждений, чтобы соответствовать ожиданиям группы, получить ее одобрение или избежать социального давления (отторжения, конфликта).

Пример: сотрудник молчит на собрании, хотя не согласен с решением большинства. Он поступает так, чтобы не показаться «белой вороной» и не идти против коллектива.

Идентификационный конформизм — человек пытается походить на значимых для него людей, кумиров или группу. В отличие от слепого подчинения, он меняет свои взгляды и привычки, чтобы ощущать принадлежность к «своим» и получить одобрение, копируя стиль, мнение или действия.

Пример: подросток начинает одеваться в определенном стиле, слушать определенную музыку и использовать специфические слова, чтобы его приняли в компанию.

Почему формируется конформизм

Эволюционные механизмы

Многие ученые сходятся во мнении, что конформизм — естественная, эволюционно выработанная стратегия выживания. Заведующий Международной лабораторией социальной нейробиологии НИУ ВШЭ Василий Ключарев назвал конформизм «эволюционно стабильной, недорогой стратегией обучения». Человек учится на чужих ошибках и не рискует, и для него это становится лучшим способом выжить во все времена.

Исследования показывают, что склонность делать то, что делает группа, есть у самых разных животных: мух-дрозофил, рыб, крыс, приматов, а также у детей трехлетнего возраста. Например, когда самки шимпанзе переходят из одной группы в другую, они не переносят с собой свои традиции, а начинают следовать традициям новой группы, подчеркивает ученый.

Самооценка и локус контроля

Психолог Галина Эрнст прямо связала уровень внутреннего конформизма с самооценкой:

«Чем выше неуверенность человека в себе, в своих силах, в своих знаниях, чем ниже его самооценка — тем у него выше уровень внутреннего конформизма. Политика соглашательства и приспособленчества проявляется ярче», — отметила эксперт.

Люди с низкой самооценкой больше подвержены влиянию группы. Они сомневаются в собственной компетентности и готовы поверить, что большинство «знает лучше», даже если это противоречит их опыту.

Также важную роль играет локус контроля — психологическая концепция, определяющая, где человек видит причины своих успехов и неудач: в самом себе или во внешних обстоятельствах. У людей с высоким уровнем конформизма преобладает внешний локус контроля: они объясняют свое поведение влиянием среды, перекладывают ответственность на других и стремятся получить одобрение группы.

Боязнь отвержения и потребность в принадлежности

Человек — существо социальное. Ему жизненно необходимо быть частью группы, чувствовать поддержку, избегать изоляции, пояснила психолог. В древности изгнание из племени означало верную смерть, поэтому мозг до сих пор воспринимает несогласие с большинством как угрозу.

Зачастую человек соглашается с мнением окружающих либо из нежелания вступать в конфликт, либо из-за страха перед последствиями.

Неопределенность и информационная зависимость

Когда ситуация неоднозначна, индивид доверяет группе как источнику достоверной информации (информационное влияние) или подчиняется для избежания конфликтов и социального отвержения. Это показал эксперимент Музафера Шерифа с иллюзией движения световой точки. В полной темноте люди начинали доверять чужим оценкам и формировали общую групповую норму.

Плюсы и минусы конформизма

Конформизм не всегда является врагом личности. Чаще это полезный инструмент, который помогает современному человеку успешно функционировать в обществе.

Положительные стороны конформизма:

Обеспечивает порядок и предсказуемость. Мы соблюдаем правила дорожного движения, стоим в очередях, не бьем посуду в ресторанах — и это делает жизнь упорядоченной.

Упрощает коммуникацию. Общие культурные коды позволяют быстро понимать друг друга.

Дает чувство принадлежности, защищенности, снижает тревогу.

Экономит ресурсы мозга: не нужно каждую секунду принимать сложные решения — можно опереться на опыт группы.

Это как с любым лекарственным средством. В терапевтической дозе оно спасает жизнь, избавляет от боли. Если дозу повысить в разы — это яд, отрава, смертельная история. То же самое с конформизмом. Галина Эрнст психолог, кандидат педагогических наук

Как пояснила эксперт, человек, полностью лишенный конформизма, упускает возможности роста, восприятия разнообразия мнений, не ищет новые пути решения. Про таких людей в народе говорят: «упрямый как осел».

Но конформизм в «неумеренных дозах» наносит вред. Среди негативных его последствий можно выделить:

Потерю собственного «Я», размывание личных границ.

Снижение критического мышления. Человек перестает анализировать и слепо доверяет большинству.

Риск участия в деструктивных действиях.

Торможение прогресса. Часто новые идеи рождаются именно у тех, кто готов идти против течения.

Что такое нонконформизм и как он проявляется

Нонконформизмом называют стремление индивида отстаивать установки, мнения и шаблоны поведения, прямо противоположные тем, которые господствуют в обществе. Часто он ошибочно считается синонимом понятия «негативизм».

Психологи подчеркивают: нонконформизм — это не всегда осознанная независимость. Часто это та же зависимость от группы, только со знаком «минус» .

Сейчас культивируется умение говорить что-то иначе, чем «все». Возникает условная традиция быть нонконформистом, то есть противоречить. Иногда люди намеренно дают странные ответы, чтобы отличаться от большинства, — и это абсолютно такой же конформизм. Галина Эрнст психолог, кандидат педагогических наук

По словам специалиста, нонконформизм в повышенном «градусе» делает человека конфликтным, токсичным, что в итоге ведет к изоляции и одиночеству. Но в умеренных количествах он имеет свои плюсы. Выдающиеся открытия в науке и технике зачастую происходят, когда человек не соглашается с мнением большинства, подчеркнула психолог.

Как справиться с конформизмом: советы психолога

Полностью избавиться от конформизма невозможно, да и не нужно. Задача не в том, чтобы перестать подстраиваться, а в том, чтобы делать это осознанно, сохраняя способность к самостоятельным решениям, объясняет психолог.

Развивайте критическое мышление

Привыкайте задавать себе вопрос: «Почему я так думаю? Это мое решение или я повторяю за другими?» Даже одна секунда паузы помогает заметить, что вами управляет не логика, а стадный инстинкт.

Понимайте свои ценности

Если у вас есть внутренний стержень — то, что для вас действительно важно, — вам легче опираться на себя, а не на мнение окружающих. Запишите, какие принципы вы не готовы нарушать даже под давлением.

Учитесь говорить «нет» спокойно

Для этого не нужно хамить или эпатировать. Мягкое, уверенное «я думаю иначе» — уже акт защиты своих границ.

Расширяйте круг общения

Когда вся ваша жизнь завязана на одной группе (работа + друзья + досуг), зависимость от нее становится тотальной. Новые знакомства дают альтернативный взгляд на жизнь и снижают страх отвержения.

Будьте интересны сами себе

Человек, который не умеет быть один, будет цепляться за любую компанию, лишь бы не остаться в одиночестве. Найдите занятия, которые приносят радость вне зависимости от того, разделяет ли их кто-то еще.

Поддерживайте других инакомыслящих

Иногда достаточно одного человека, который скажет: «А мне кажется, это странно», — чтобы разрушить иллюзию всеобщего согласия. Если вы видите, что чужое мнение подавляют, поддержите его — это снижает давление большинства для всех.

Эксперименты, связанные с конформизмом

Исследование конформизма в XX веке стало одним из важнейших направлений социальной психологии. Интерес к этой теме был продиктован не просто любопытством, а социальным запросом: ученые пытались понять, как целые народы могли подчиняться тоталитарным режимам и совершать жестокие поступки, которые противоречат личной морали.

Эксперимент Соломона Аша (1951)

Самый знаменитый эксперимент, исследующий влияние социальной среды. Группе из 7–9 человек показывали две карточки: на одной эталонная линия, на другой — три линии разной длины. Нужно было выбрать ту, что совпадает с эталоном. Задача была настолько простой, что ошибиться было невозможно.

Но в группе находился всего один настоящий испытуемый. Остальные были подставными актерами и по сговору давали заведомо неверные ответы.

В итоге 75% участников хотя бы раз поддались давлению и согласились с ошибочным мнением большинства. Общая доля неверных ответов составила 37%. И лишь четверть испытуемых (25%) ни разу не изменили своему мнению.

«Я и другие» (1971)

Эксперименты по конформизму, которые проводили в СССР, показаны в фильме «Я и другие» режиссера Феликса Соболева.

«Обе белые» — перед ребенком ставят две пирамидки — черную и белую. Трое подставных детей утверждают, что обе пирамидки белые. В большинстве случаев испытуемый ребенок повторяет за ними: «обе белые», даже когда видит разницу своими глазами.

Кадр из фильма «Я и другие» (1971) «Киевнаучфильм»