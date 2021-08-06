Подсудимые совершили побег при помощи гаечного ключа

Пять заключенных совершили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье с применением, предположительно, гаечного ключа. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий, передает РИА «Новости».

«6 августа 2021 года около 4 часов утра из ИВС ОМВД России по городу Истре через спецприемник, с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС, предположительно гаечного ключа, открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек», — рассказала Врадий.

Ранее прокуратура по Московской области сообщила, что организовала проверку по факту побега из изолятора временного содержания (ИВС) в городском округе Истра пяти подсудимых. Один из сбежавших, 50-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди, является обвиняемым в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова в 2020 году.