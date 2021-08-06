Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Два белорусских тренера лишены аккредитации и выселены из олимпийской деревни 03:14
В Роскачестве рассказали, как выбрать самую вкусную дыню 03:10
Испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» с подлодки могут начаться... 03:07
Над Аляской пропал экскурсионный самолет 02:58
Макгрегор заявил, что хочет съесть детей Хабиба 02:52
В ВКС появились мобильные всевидящие 3D-радары 02:37
Слуцкий пошутил про футболки «Рубина» с отклеившимися буквами и... 02:35
В США прокомментировали отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму 02:34
Госдеп оставил в силе рекомендацию американцам не путешествовать в Россию 02:25
Тимановская рассказала, как отреагировала японская полиция на ее просьбу... 02:18

Город со 150 летней историей стал жертвой пожаров в Калифорнии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Город Гринвилл, один из первых центров центров золотодобычи в Калифорнии времен «золотой лихорадки» и основанный в 1850-хх годах, оказался практически полностью уничтожен лесными пожарами, получившими название «Дикси», сообщает телеканал KXTV.

«Город был уничтожен за два часа», — рассказала местная жительница.

Огонь добрался до деревянных строений города, которые составляли его историческую часть, ночью в четверг, 5 августа. Пожар уничтожил исторические бар, гостиницу, а также одну из городских заправок.

Население составляло 1 129 человек по переписи 2010 года. Пожар «Дикси» охватил территорию в более 112,5 тысячи гектаров.

Ранее пожары дошли до Древней Греции.

Огонь подступает к Археологическому музею Древней Олимпии, Международной олимпийской академии, а также археологической площадке святилища Древней Греции на полуострове Пелопоннес, где на протяжении многих веков проводились античные Олимпийские Игры.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
За кого болеть на Играх, день 14-й: финалы в борьбе и боксе, старт художественной гимнастики
Женская сборная России по гандболу сразится за выход в финал с Норвегией
Конец великой эпохи: «Барселона» рассталась с Месси
Контракт Месси не вписывается в потолок зарплат Ла Лиги
CNN: разведслужбы США изучают данные о вирусах из лаборатории в Ухане
Спецслужбы США получили данные о тысячах вирусов из «коронавирусной» лаборатории в КНР
В ВКС появились мобильные всевидящие 3D-радары
Мурашко предупредил, что COVID-19 стало сложнее лечить на фоне мутаций
«Углеродный налог» для российских экспортеров в ЕС составит $6,4 млрд к 2030 году
Руководитель ВОЗ заявил, что мир вступил в период реальной опасности из-за COVID-19
Новости и материалы
Два белорусских тренера лишены аккредитации и выселены из олимпийской деревни
В Роскачестве рассказали, как выбрать самую вкусную дыню
Испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» с подлодки могут начаться в конце августа
Над Аляской пропал экскурсионный самолет
Макгрегор заявил, что хочет съесть детей Хабиба
Слуцкий пошутил про футболки «Рубина» с отклеившимися буквами и номерами
В США прокомментировали отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму
Госдеп оставил в силе рекомендацию американцам не путешествовать в Россию
Тимановская рассказала, как отреагировала японская полиция на ее просьбу о помощи
В Минэкономразвития сообщили о низком уровне закредитованности россиян
В Австралии ищут выигравшего в лотерею $60 млн
В Москве из-за грозы объявлен «желтый уровень» погодной опасности
Российский солдат рассказал о решающем бое за Грозный в первую чеченскую войну
Месси ведет переговоры с «ПСЖ»
Эксперт объяснил, как изменятся льготы на оплату услуг ЖКХ
Байден наградил полицейских, оборонявших Капитолий во время штурма 6 января
Стала известна дата очередного пуска «Союза» с космодрома Куру
Россиянин, завоевавший золото Игр-2020, рассказал об укусах соперника в финале
Все новости
Шойгу предложил освоить Сибирь заново
Министр обороны поделился идеей построить в Сибири несколько крупных городов
Защита от побега: Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы страны
Эксперты оценили возможности Белоруссии по тотальному контролю миграции
В рамках сотрудничества: Пашинян добился отправки погранвойск из России в Армению
Ереван сообщил о присутствии российских пограничников в одном из районов страны
«Понравилось играть Харли Квинн, которая не в отношениях с Джокером»
Марго Робби, Сильвестр Сталлоне, Идрис Эльба и другие звезды — об «Отряде самоубийц» и своих героях
США призвали Иран завершить работу по возобновлению ядерной сделки
Вашингтон готов вернуться в Вену для переговоров по иранской ядерной программе
До 70% привитых: в Роспотребнадзоре сообщили о «чемпионах» вакцинации
Попова рассказала о 14 регионах-лидерах по вакцинации от коронавируса
Медики из «красных зон» снимут противочумные костюмы. Они доставили им много дискомфорта
Врачи обрадовались отмене обязательного ношения противочумных костюмов
Эксперты Michelin проехались по украинским ресторанам
Когда может появиться гид Michelin по Украине
«Мы не видим, что там происходит»: власти готовят новую систему наблюдения в Арктике
Путин поручил как можно быстрее внедрить систему мониторинга вечной мерзлоты
Автомобильный рынок покатился под гору
Продажи новых автомобилей в июле сократились на 6,5%
«Предвзятое отношение — это нормально»: звезда TikTok о будущем рекорде Гиннеса и секрете успеха
Интервью с главной фуд-тиктокершей России Камиллой Дмитриевой — про новое шоу и огромную еду
Сын антисоветчика Бжезинского может стать послом США в Польше
Байден предложил назначить сына Збигнева Бжезинского на дипломатическую должность
Пожары дошли до Древней Греции
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях