Город со 150 летней историей стал жертвой пожаров в Калифорнии

Город Гринвилл, один из первых центров центров золотодобычи в Калифорнии времен «золотой лихорадки» и основанный в 1850-хх годах, оказался практически полностью уничтожен лесными пожарами, получившими название «Дикси», сообщает телеканал KXTV.

«Город был уничтожен за два часа», — рассказала местная жительница.

Огонь добрался до деревянных строений города, которые составляли его историческую часть, ночью в четверг, 5 августа. Пожар уничтожил исторические бар, гостиницу, а также одну из городских заправок.

Население составляло 1 129 человек по переписи 2010 года. Пожар «Дикси» охватил территорию в более 112,5 тысячи гектаров.

Ранее пожары дошли до Древней Греции.

Огонь подступает к Археологическому музею Древней Олимпии, Международной олимпийской академии, а также археологической площадке святилища Древней Греции на полуострове Пелопоннес, где на протяжении многих веков проводились античные Олимпийские Игры.