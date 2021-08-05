Четверо пострадавших в аварии в Турции российских туристов остаются в больнице

Четверо российских туристов, которые пострадали в аварии с автобусом в Турции, все еще остаются в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Ростуризма.

Один из пострадавших в настоящий момент в реанимации.

«Один из них находится в реанимации, двое были переведены из реанимации в обычную палату. Еще один пострадавший также находится в общей палате. Остальные были выписаны», — уточнили в Ростуризме.

ДТП с участием автобуса, перевозившим российских туристов из поселка Конаклы, произошло 2 августа около курортного города Манавгат в провинции Анталия. Тургруппа состояла из 22 человек, в их числе были девять детей. Все туристы были из Самарской области. В Россию уже вернулись 13 отдыхавших, еще двое планируют вернуться домой в скором времени.

Также туроператор «Интурист» открыл для родственников пострадавших горячую линию.