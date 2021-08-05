Омская полиция назвала причину отсутствия надзора за убийцей семьи в Хакасии

В полиции по Омской области рассказали, что мужчина, которого подозревают в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии, после освобождения из тюрьмы обманул сотрудников правопорядка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, Федор Панов вышел из тюрьмы в феврале текущего года и назвал неверное место регистрации и проживания.

»...установлено, что при освобождении из мест лишения свободы злоумышленник ввел в заблуждение сотрудников пенитенциарной системы относительно своего места жительства и пребывания под административным надзором. Освободившись, обязательства по постановке на учет в органы внутренних дел не исполнил...», — пояснили в ведомстве.

Как выяснилось, по названному адресу 36-летний мужчина никогда не жил, там у него не было знакомых или родственников.

Полицейские объяснили, что отправляли запросы и устанавливали вероятный круг уголовника, вышедшего на волю. Тем не менее установить местонахождения Панова так и не удалось.

Ранее СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщил о том, что в собственном доме найдены тела пяти жертв массового убийства: 56-летней хозяйки дома Светланы И., ее мужа 58-летнего Владимира Х., 19-летнего сына хозяйки, брата-близнеца супруга и восьмилетней внучки Светланы. Подозреваемым оказался 36-летний житель Ширинского района Хакасии Федор Панов. Заведено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего», следственные действия продолжаются.

Также родственники рассказали о семье, убитой в Хакасии.