Двое жителей Иркутской области предстанут перед судом за реабилитацию нацизма

Двое жителей Иркутской области предстанут перед судом за размещение фотографий нацистов на акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Согласно информации следствия, инцидент произошел в мае прошлого года. 17-летний и 32-летний мужчины обвиняются по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично».

По данным СК, в расследовании участвовали эксперты-историки. Уголовные дела с утвержденными прокуратурой обвинениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

В конце июля суд вынес приговор жителю Орска за размещение фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка».