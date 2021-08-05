Роспотребнадзор объяснил, зачем нужна повторная вакцинация

Защитный эффект от вакцин против коронавируса может снижаться против «дельта»-штамма, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов», — пояснили в ведомстве.

При этом, отмечают в Роспотребнадзоре, существующие препараты обладают хорошими защитными свойствами против варианта «дельта», а также помогают не заболеть в тяжелой форме в случае заражения.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции заявил о необходимости ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября. По оценкам организации, на сегодняшний день в мире существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу вакцины гораздо меньше людей, чем в более богатых.

Власти США назвали «неправильным выбором» введение моратория на бустерные прививки от COVID-19, а в ООН отказались комментировать этот посыл.

Позднее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин пояснил, что мораторий на повторную вакцинацию от COVID-19 необходим в первую очередь тем странам, которые не получили еще вакцину в принципе.