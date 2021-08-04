В инциденте со стрельбой у Пентагона появились новые подробности

Федеральное бюро расследований (ФБР) раскрыло подробности инцидента со стрельбой у Пентагона, сообщает Bloomberg.

По данным издания, напавший накануне на офицера охраны Минобороны 27-летний Остин Уильям Ланц был вооружен ножом. Затем, отобрав оружие у полицейского, он застрелился.

Нападение на офицера произошло около 10:40 утра, когда Ланц вышел из автобуса у центра транзитных перевозок и сразу же атаковал 37-летнего охранника Пентагона Джорджа Гонсалеса. Позже он скончался от полученных травм.

3 августа Остин Уильям Ланц совершил нападение на транспортной остановке, которая является частью комплекса Пентагона. В результате нападения пострадали несколько человек. Позднее охрана Минобороны США объявила об устранении нападавшего.

3 августа неизвестный открыл огонь на остановке транспорта, которая является частью комплекса Минобороны. В ходе происшествия пострадали несколько человек. Позднее в охране Минобороны США объявили об устранении угрозы на месте стрельбы.