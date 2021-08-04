В ООН отказались комментировать призыв ВОЗ к мораторию на повторную вакцинацию

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отказаться от ревакцинации от COVID-19, сообщает ТАСС.

«Я не буду комментировать этот вопрос в данный момент. <...> ВОЗ играет ведущую роль в медицинских вопросах, и мы, конечно, полностью поддерживаем их работу», — сказал он.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции заявил о необходимости ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября.

По оценкам организации, на сегодняшний день в мире существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу вакцины гораздо меньше людей, чем в более богатых.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают «неправильным выбором» введение моратория на бустерные прививки от COVID-19.