Кардиолог рассказал о тяжелых последствиях от COVID-19 «даже у здоровых»

Коронавирус опасен для тех, у кого есть проблемы с сосудами, но также может навредить и совершенно здоровым людям, рассказал кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

«Внутренняя выстилка артерий при «ковиде» утолщается, возникает отек, некая специфическая воспалительная реакция. Это происходит во внутренней выстилке всех этих сосудов, начиная от самых крупных подвздошных, бедренных и коронарных артерий и кончая мельчайшими капиллярами, которыми пронизаны все ткани человеческого организма, кроме роговицы», — рассказал врач порталу Life.ru.

По словам Хорошева, при заболевании и после него ухудшается состояние позвоночника, страдают его ткани. Также в шести из семи шейных позвонков проходят позвоночные артерии, которые обеспечивают головному мозгу приток почти половины артериальной крови. При коронавирусе артерии меняются в размере, и мозг «голодает».

Врач добавил, что COVID-19 особенно опасен для тех, у кого изначально есть проблемы с сосудами: атеросклероз, тромбозы, ишемическая болезнь сердца.

По мнению специалиста, о коронавирусе врачам в ближайшие годы предстоит узнать еще много нового — сейчас о его опасностях и побочных эффектах. скорее всего, известно далеко не все.

Ранее врач заявила о непредсказуемости коронавируса.