СМИ: внебрачный сын Леонида Утесова покончил с собой в стрелковом клубе

В стрелковом клубе в центре Москвы скончался внебрачный сын Леонида Утесова, 56-летний Игорь Пашинин, сообщает Telegram-канал 112.

По данным СМИ, мужчина пришел на занятие по стрельбе и попытался покончить с собой. Спасти его не удалось — он скончался до приезда скорой помощи.

Как сообщает столичная прокуратура, подобный инцидент действительно произошел в Таганском районе Москвы.

«Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением в частном спортивно-стрелковом клубе на Андроньевской площади тела мужчины 1965 года рождения. По предварительной информации, ранение мужчина причинил себе сам из пистолета, полученного в тире», — сообщили в московской прокуратуре.

Сообщается, что по факту случившегося прокуратура проведет проверку — в ходе нее будет дана оценка исполнению организацией требований федерального законодательства, в том числе об обороте оружия, а также безопасности предлагаемых услуг.

В 2016 году Пашинин доказал через экспертизу ДНК, что он сын Леонида Утесова. По его словам, Утесов в пожилом возрасте завел роман с 24-летней дочерью своей домработницы, будущей матерью Пашинина.