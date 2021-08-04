ВОЗ призвала до конца сентября ввести мораторий на повторную вакцинацию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала до конца сентября ввести мораторий на ревакцинацию. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает РИА «Новости».

Вместе с тем эксперты ВОЗ полагают, что мораторий, возможно, будет необходимо продлить, чтобы до конца года успеть поставить первую прививку достаточному количеству людей во всем мире.

По оценкам организации, на сегодняшний день в мире существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В более бедных странах полностью привито или хотя бы получили одну дозу вакцины гораздо меньше людей, чем в более богатых.

Ранее директор ВОЗ назвал появление нового штамма коронавируса опасным и призвал прививаться.