Семьи жертв ЧП на химкомбинате под Ростовом получат по 1 млн рублей

Семьи семерых погибших в результате ЧП рабочих на химическом комбинате «Каменский» в Ростовской области получат по 1 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона Василия Голубева.

«В связи с аварией на федеральном казенном предприятии «Комбинат «Каменский» средства областного бюджета направлены на оказание единовременной материальной помощи членам семей семи умерших работников предприятия — по одному миллиону рублей на каждого умершего», — указано в сообщении.

После аварии на «Каменском» семь человек оказались в реанимации. Рабочие получили ожоги от 80% до 100% тела. Несмотря на упорную борьбу врачей за их жизнь, все семь пострадавших скончались.

Как писал «Интерфакс», причиной пожара на комбинате могла быть низкая квалификация работников, нарушивших регламент безопасности при проведении работ с химическими реактивами.

Однако эту версию опровергла сотрудница «Каменского», заявившая «Газете.Ru», что рабочие были опытными.