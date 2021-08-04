Программиста-инвалида из списка Forbes пытались высадить из автобуса в Петербурге

Программиста с ДЦП из Санкт-Петербурга Ивана Бакаидова пытались в грубой форме высадить из автобуса. Об этом молодой человек сообщил в своем Instagram.

Бакаидов, который входит в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes, рассказал, что решил доехать до дома на общественном транспорте, но водитель автобуса отказался его везти.

«Водитель — кавказский дед. Смотрит на меня, говорит: «Выходи, не повезу тебя». Я сначала думаю: «Да ладно, дед, три года езжу на маршрутках, никогда такого не было»», — написал он.

Проехав 500 метров от остановки, водитель открыл дверь и попросил Бакаидова выйти, но к нему подошел «с задних сидений мужик, огромный бритый мужик с бородой, в наколках» и сказал, чтобы он не приставал к инвалиду и не задерживал маршрут, добавил Бакаидов.

«Водитель отвечает: «Нет, шайтан, не повезу, он не знает, куда едет, нет, мне не надо». Мужик делает такое движение, что водитель понимает, что надо ехать. Поехали», — отметил программист.

После этого мужчина сел обратно на свое место, закрыл лицо руками и «пустил слезу». Иван показал ему надпись «Спасибо», а пассажир улыбнулся ему в ответ.

«Как-то так и живу. Никогда не нападайте на человека, который по тем или иным причинам не может вам ответить, это как бить беззащитного. И я постоянно живу в этом полустрахе оказаться в ситуации, когда мне не ответить», — заключил Бакаидов.

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