Хирург рассказал, как распознать рак желудка на ранней стадии

Ассистент кафедры госпитальной хирургии имени Оппеля, хирург Рустем Топузов рассказал о симптомах, проявляющихся на ранних стадиях онкологических заболеваниях желудка. Об этом сообщает »Dоктор Питер».

Топузов отметил, что многое может зависеть от биологического типа, например, у рака толстой кишки их девять. Поэтому, большинство опухолей диагностируются уже на поздних стадиях развития заболеваниях.

«Есть варианты ранних симптомов, например для левой половины опухолей толстой кишки характерны — запоры, у рака поджелудочной — похудание и желтуха. Да и варианты развития онкологии у всех разные, у кого-то опухоль достигает гигантских размеров, но при этом она не дает никуда метастазов. А бывает малых размеров, но с большим количеством метастазов», — рассказал хирург.

Среди специфических проявлений при раке прямой кишки могут быть кровотечения, выделения слизи; при опухоли левой половины толстой кишки – чередующиеся запоры и диареи, вздутие живота.

Рак правых отделов толстой кишки вызывает снижение гемоглобина, при раке желудка изменяются вкусовые пристрастия, появляется тошнота и рвота после приема пищи.

При этом Топузов подчеркнул, первое, что должно насторожить человека после 45 лет – это отсутствует онкоскрининга.

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