Вильфанд рассказал, какой температуры будут водоемы после Ильина дня

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что вода в реках центра Европейской России остается теплой даже после Ильина дня. Об этом сообщает РИА «Новости».

Православные верующие отмечают Ильин день 2 августа. Считается, что после этого дня вода в водоемах становится холодной для купания.

«Купальный сезон в центре Европейской России никак не заканчивается... Ночи снова будут теплыми, поэтому вода в реках не остывает», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что сильный ветер и ливень в среду, 4 августа, ожидаются в Ульяновской, Самарской и Саратовской областях.

Ранее Вильфанд объяснил, с чем связаны аномальные «сухие» и тихие грозы, наблюдавшиеся в Москве 2 августа.

По его словам, подобные явления очень редки для московского региона. Их причиной могут быть особенности скорости распространения звука и света.

Вильфанд подчеркнул, что скорость света существенно превышает скорость звука, и, когда молния сверкает вдали, гром может прозвучать с опозданием на 10-20 секунд, а иногда и вообще не доходит.

Также метеоролог добавил, что свою роль могла сыграть высокая температура в столице.