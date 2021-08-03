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Глава СК поставил на контроль дело депутата, издевавшегося над волком

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела в отношении депутата курганской областной думы Дениса Хахалова и пяти его сообщников. Об этом сообщается на сайте СК.

Речь идет об охоте, на которой жестоко был убит волк.

«По версии следствия, шестеро указанных фигурантов 6 февраля участвовали в незаконной охоте на волков. Председатель СК поручил доложить обо всех обстоятельствах совершенного преступления и поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК России по Курганской области представить доклад по обращению в СМИ госинспектора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды по региону Алексея Саночкина о незаконном увольнении.

В социальных сетях ранее появились фотографии с охоты депутата партии «Единая Россия» Дениса Хахалова. Парламентарий, в свою очередь, заявлял, что у него были все необходимые разрешения.

Позднее МВД начало проверку. Также сообщалось, что депутата-единоросса исключат из партии за жестокое обращение с животными.

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