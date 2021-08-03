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Девушка выпила вина в Красноярске, впала в кому и умерла

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Depositphotos

В Красноярске девушка впала в кому и умерла, выпив красного сухого вина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вино, по предварительным данным, было куплено в магазине.

Установлено, что 24-летняя девушка выпила вино вместе с матерью вечером 2 августа. Бутылку они приобрели в магазине, находящемся рядом с жильем.

После застолья женщинам стало плохо, мать и дочь доставили в больницу. У них были выявлены симптомы острого отравления неизвестным ядом.

В скором времени молодая девушка впала в кому и скончалась. Ее мать в настоящий момент лечится в токсикологическом отделении местной больницы.

На фоне происшествия МВД начало расследование.

Ранее в Армении 14 человек умерли от отравления контрафактным алкоголем. 20 человек отравились алкоголем в Армавирской области, все они купили контрафактную водку. Еще 7 пострадавших отравились в Ереване.

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