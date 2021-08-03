Мурашко призвал прививать от коронавируса всех пожилых россиян

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости привить всех пожилых людей от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские», — сказал он.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что люди пожилого возраста переносят вакцинацию от коронавируса легко и без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в этом возрасте.

Также сообщалось, что в Госдуме предложили выплатить людям старше 60 лет единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей за вакцинацию.