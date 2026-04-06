Биолог рассказала, можно ли вырастить сакуру у себя на участке

Климатические условия позволяют выращивать в России многие виды сакуры — для этого декоративного дерева нужно выбирать незаболоченное освещенное место, надежно закрытое от сильных ветров. Об этом «Газете.Ru» рассказала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко.

«В ботаническом смысле сакурой называют целую группу косточковых культур — более 11 видов декоративных деревьев вишни и сливы. Их плоды полностью несъедобны, и культивируются они исключительно ради обильных и красивых белых или розовых цветов. Климатические условия позволяют выращивать в России многие виды сакуры. И правила ухода за ней мало отличаются от правил ухода за обычными сливой и вишней. Как и все косточковые, сакура категорически не переносит заболоченных грунтов — застой влаги у корней для нее губителен. Плохо растет на торфяных почвах с кислой реакцией (pH ниже 5), поэтому при посадке сакуры в яму полезно добавить гравий из известковых пород — он помогает снизить кислотность», — отметила Татаренко.

Нижние части склонов и любые пониженные участки рельефа для сакуры не подходят: там застаивается холодный воздух, что чревато ослаблением и заболеваниями декоративного дерева. Для высадки на даче или приусадебном участке биолог рекомендовала выбирать максимально освещенное место, надежно закрытое от сильных и холодных ветров.

«Сажать сакуру лучше всего ранней весной (в апреле), до начала сокодвижения и распускания почек, или осенью (в сентябре—октябре), за 4-6 недель до морозов. Полив сакуре требуется глубокий и обильный, но при этом нечастый — между увлажнениями почва должна успевать просыхать. Весной и в осенний период дерево нуждается в подкормках (весной — азотно-фосфорными удобрениями, осенью — фосфорно-калийными). Это помогает сохранять его здоровье и обильное цветение долгие годы. Стоит учесть еще один важный момент: цветение сакуры длится очень недолго, часто всего несколько дней. Кстати, именно быстротечность цветения легла в основу знаменитой японской традиции ханами — любования цветущей сакурой. Для японцев она стала глубокой метафорой, напоминанием о красоте, эфемерности и мимолетности жизни, которую нужно беречь и ценить», — сказала Татаренко.

Ранее биолог раскрыла пользу выращивания герани в квартире.