Заслуженный артист России Гоша Куценко назвал современные фильмы с «советским теплом». Картины он порекомендовал к просмотру в беседе с «Газетой.Ru».

Ему задали вопрос о современном отечественном кино, которому, по мнению некоторых артистов, не хватает «того самого советского тепла».

«Я могу назвать много фильмов, которые очень «теплые». Мы с моим партнером по ТОЛКу Андреем Новиковым и режиссером Виктором Шамировым работаем уже 15 лет, за это время мы сняли фильмы «Дикари», «Игра в правду», «Упражнения в прекрасном», «Со мной вот что происходит»… И эти картины — они, как мне кажется, и есть ответ на ваш вопрос. Они как раз про то самое тепло», — поделился он.

Актер также признался в любви к некоторым проектам со своим участием — в частности, к сериалу «Чужие деньги».

«Я там сыграл настолько отвратительного персонажа…. Кстати, ради этой роли поправился на 12 килограммов!» — вспоминает Куценко.

Гоша Куценко вместе с сенатором Андреем Чернышевым и предпринимателем Андреем Новиковым недавно представили новую благотворительную платформу ТОЛК — аукцион встреч с известными людьми, средства от которого направляются в российские фонды. Накануне первого аукциона Куценко дал интервью «Газете.Ru», в котором рассказал, как пришел к благотворительности и почему считает важным вовлекать в нее других

Также Куценко объяснил, почему не пересматривает фильмы с собой.