Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

Гоша Куценко назвал современные фильмы с «советским теплом»

Актер Куценко порекомендовал к просмотру фильмы «Дикари» и «Игра в правду»
Киноплан

Заслуженный артист России Гоша Куценко назвал современные фильмы с «советским теплом». Картины он порекомендовал к просмотру в беседе с «Газетой.Ru».

Ему задали вопрос о современном отечественном кино, которому, по мнению некоторых артистов, не хватает «того самого советского тепла».

«Я могу назвать много фильмов, которые очень «теплые». Мы с моим партнером по ТОЛКу Андреем Новиковым и режиссером Виктором Шамировым работаем уже 15 лет, за это время мы сняли фильмы «Дикари», «Игра в правду», «Упражнения в прекрасном», «Со мной вот что происходит»… И эти картины — они, как мне кажется, и есть ответ на ваш вопрос. Они как раз про то самое тепло», — поделился он.

Актер также признался в любви к некоторым проектам со своим участием — в частности, к сериалу «Чужие деньги».

«Я там сыграл настолько отвратительного персонажа…. Кстати, ради этой роли поправился на 12 килограммов!» — вспоминает Куценко.

Гоша Куценко вместе с сенатором Андреем Чернышевым и предпринимателем Андреем Новиковым недавно представили новую благотворительную платформу ТОЛК — аукцион встреч с известными людьми, средства от которого направляются в российские фонды. Накануне первого аукциона Куценко дал интервью «Газете.Ru», в котором рассказал, как пришел к благотворительности и почему считает важным вовлекать в нее других

Также Куценко объяснил, почему не пересматривает фильмы с собой.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
