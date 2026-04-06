На Западе рассказали о рекордном трафике в Ормузском проливе с начала конфликта

Трафик через Ормузский пролив достиг максимального показателя с начала конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что 4-5 апреля через Ормузский пролив прошли 21 судна, из этих судов 13 направились в Аравийское море.

До начала конфликта на Ближнем Востоке через логистическую артерию ежедневно проходили около 135 судов.

До этого Иран проинформировал Морскую международную организацию ООН, что суда государств, которые Тегеран не считает враждебными, могут проходить через Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял шаги, включающие ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Также иранской стороной был заблокирован Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти. Эти события привели к резкому росту цен на нефть — они достигли четырехлетнего пика.

Ранее в США сообщили о риске энергокризиса в Калифорнии из-за войны в Иране.

 
