Посол рассказал, зачем Зеленский приезжал в Сирию

Посол Долгов: Зеленский приехал в Сирию, чтобы попросить оружие и боеприпасы
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский приезжал в Сирию и встретился с президентом республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа для того, чтобы выпросить оружие и боеприпасы для ВСУ. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

«Я думаю, что приехал за подачками. Как всегда выпрашивать, попытаться с арабами договориться, сыграть на той ситуации непростой, в которой они сейчас находятся. Я думаю, что, где удастся, может быть, поцарапать что-то в плане боеприпасов, вооружения <...> попытаться как-то торгануть лицом: есть какой-то боевой опыт у украинцев... Он может в обмен на оружие, на боеприпасы его предоставить», — отметил дипломат.

Как обратил внимание Долгов, в Сирии «наверняка остались бесконтрольные запасы вооружений». Зеленский может «где-то попытаться до них дотянуться каким-то образом», считает он.

«Не вижу никаких перспектив и для сирийских властей в контактах вот с этим обреченным режимом», — подытожил Долгов.

5 апреля Зеленский прибыл в сирийскую столицу Дамаск. В арабскую страну также прилетел глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан. По данным издания Clash Report, они провели общую встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Ранее сообщалось, что Украина и Сирия возобновят работу своих посольств.

 
