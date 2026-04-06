Призер Олимпиады назвала неоправданно большими зарплаты футболистов РПЛ

Серебряный призер Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова считает, что российские футболисты получают неоправданно большие зарплаты. Ее слова приводит РИА Новости.

«РПЛ не люблю. Мне кажется, что они получают неоправданно много денег, а играть в футбол не умеют. Это неправильно», — сказала Аввакумова.

После завершения карьеры в прыжках с трамплина Аввакумова играла за женский футбольный клуб «Авангард» из Раменского.

После 23 туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар» с 52 набранными очками. Вторым идет петербургский зенит (51), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (44).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

