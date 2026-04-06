В Бразилии частный самолет потерпел крушение и врезался в ресторан, попав на видео

В Бразилии самолет упал на здание ресторана и попал на видео
В Бразилии частный самолет потерпел крушение и врезался в здание ресторана, пишет Daily Mail.

По данным местных властей, крушение произошло в городе Капан-да-Каноа, штат Риу-Гранди-ду-Сул. Самолет модели Piper JetProp DLX вылетел с местного аэропорта и вскоре после взлета задел столб у конца взлетно-посадочной полосы, потерял управление и рухнул на здание ресторана. После удара воздушное судно взорвалось и загорелось.

В этот момент на борту самолета находилось четыре человека — спасти их не удалось. В полиции добавили, что на земле пострадавших не оказалось — ресторан был закрыт.

После аварии движение в районе происшествия было перекрыто. На место прибыли пожарные, полиция и представители городской администрации. Пожар удалось быстро локализовать, жителей соседних домов эвакуировали.

Причины крушения сейчас устанавливаются. Следователи рассматривают техническую неисправность и обстоятельства взлета как основные версии происшествия.

Ранее в дом американки влетел осколок метеорита и пробил крышу.

 
