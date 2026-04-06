В МИД РФ назвали дату отмены виз с Саудовской Аравией

Amr Nabil/AP

Соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу уже в мае. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

Так, решение вступит в силу 11 мая. Граждане России смогут пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно до 90 дней в календарном году. При этом граждане, которые планируют работать, получать образование или жить государства обязаны оформить визу.

До этого сообщалось о возможной отмене виз на Шри-Ланку для граждан России. Как писал Telegram-канал SHOT, сейчас местные власти прорабатывают вопрос отмены для наших граждан бесплатной электронной визы на срок до 30 дней. По нынешнему документу страну можно посетить дважды, а чтобы продлить нахождение — необходимо идти в офис департамента иммиграции и эмиграции и оплатить сбор на сумму от $60 до $200 (от 4,8 до 16 тыс. рублей).

Руководство Шри-Ланки обсуждает отмену виз и увеличение срока пребывания до полугода. По мнению законодателей, мера поспособствует увеличению турпотока на остров в условиях конфликта на Ближнем Востоке.

