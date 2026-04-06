В России могут упростить экспорт вооружения и военной техники

ТАСС: Минобороны РФ подготовило проект указа, упрощающий экспорт военной техники
Минобороны России подготовило проект указа президента, в соответствии с которым будет упрощен экспорт военной техники и вооружения, невостребованных в войсках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект документа.

Проект указа предусматривает расширение полномочий российского оборонного ведомства в области контроля и сопровождения экспорта продукции военного назначения. В частности, Минобороны сможет рассматривать и согласовывать документы по образцам вооружения и военной техники, созданным без государственного заказа для поставок на экспорт, а также принимать решения об отнесении их к этой категории.

Кроме того, ведомство будет наделено полномочиями по оценке технической документации, связанной с созданием, производством, эксплуатацией и утилизацией вооружения. Таким образом специалисты Минобороны будут относить образцы к соответствующей категории при вывозе за границу.

По данным ТАСС, редакционные изменения также внесены в положение о Министерстве. Отмечается, что документ направлен на повышение эффективности регулирования военно-технического сопровождения экспорта, в том числе в рамках вывоза продукции, не востребованной российской армией.

Ранее на Украине заявили, что Россия начала поставлять на фронт аналог Starlink.

 
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
