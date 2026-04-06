На ЗАЭС сообщили от атаках украинских войск на выходных

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина сообщила агентству ТАСС, что прилегающая к ЗАЭС территория, а также город Энергодар в минувшие выходные вновь подверглись атакам украинских войск.

По словам Яшиной, обстановка на Запорожской АЭС остается стабильно напряженной, но полностью контролируемой. Он уточнили, что персонал станции следит за всеми параметрами, и, по их данным, радиационный фон остается в норме.

«Все технологические процессы находятся под непрерывным контролем. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано», - сказала Яшина.

Яшина добавила, что сейчас город - спутник ЗАЭС Энергодар остается обесточенным.

До этого директор по коммуникациям ЗАЭС заявляла и о самой высокой за последние три года интенсивности атак Вооруженных сил Украины на территорию вокруг станции и ее города-спутника.

20 февраля мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что военнослужащие ВСУ с помощью беспилотника атаковали школу в городе — спутнике Запорожской АЭС. В тот момент в образовательном учреждении находились около 600 учеников и 100 сотрудников.

Запорожская АЭС находится в городе Энергодаре на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

Ранее Россия предъявила МАГАТЭ претензии из-за Запорожской АЭС.

 
