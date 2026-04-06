Чемодан, в котором нашли тело мужчины в Москве, сняли на фото

Прокуратура Москвы показала фото с места, где был обнаружен чемодан с телом мужчины с колото-резаными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На месте обнаружения тела мужчины работали следователи и криминалисты. Предварительно установлено, что смерть неизвестного носит криминальный характер — на его теле обнаружены многочисленные колото-резаные ранения.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в столичной прокуратуре, личность убитого устанавливается.

До этого в Москве задержали мужчину, который 15 лет «скрывался» после жестокого убийства своей гражданской жены и ее восьмилетней дочери. Расследование показало, что обвиняемый напоил жену, заставил составить завещание на квартиру, затем задушил, связал и спрятал тело в чемодан. После убийства он сообщил о пропаже женщины и ребенка и продолжал жить в квартире жертвы, делая вид, что убит горем.

