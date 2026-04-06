В «Акроне» объяснили серию из семи матчей без побед

Вратарь «Акрона»: у всех команд бывают периоды, когда что-то не получается
ФК «Акрон» Тольятти

Тольяттинский «Акрон» в 23 туре Российской премьер-лии (РПЛ) потерпел поражение от московского ЦСКА и продлил безвыигрышную серию в чемпионате до семи матчей. Вратарь команды Игнат Тереховский в интервью «Газете.Ru» объяснил, что нужно делать, чтобы полоса неудач прервалась.

«У всех команд бывают периоды, когда что-то не получается, когда нет побед. В этот момент нужно сплотиться, акцентировать внимание на ошибках. И результат обязательно придет. Главное — стараться, тренироваться и отдаваться своему делу на сто процентов», — заявил Тереховский.

20-летний вратарь дебютировал за основную команду «Акрона» в матче 21 тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Также он принял участие в матчах против «Локомотива» и ЦСКА, которые завершились поражениями — 1:5 и 1:2 соответственно.

Последнюю на сегодняшний день победу в РПЛ тольяттинцы одержали еще в прошлом году: в 16 туре на своем поле они победили «Сочи» со счетом 3:2, эта игра состоялась 21 ноября. В общей сложности в текущем розыгрыше первенства на счету «Акрона» пять побед, семь ничьих и 11 поражений.

Ранее Тереховский рассказал о работе с Дзюбой.

 
