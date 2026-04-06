Стало известно о потерях летательных аппаратов США в ходе спасения пилота в Иране

США потеряли десять летательных аппаратов в ходе операции по спасению экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E, включая вертолеты, беспилотники и самолеты поддержки. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, средства противовоздушной обороны сбили два американских вертолета UH-60, два беспилотника MQ-9, самолет A-10 и разведывательный беспилотник поддержки Hermes 900.

Еще два самолета HC-130J Combat King II и два вертолета MH-6 уничтожили военные США после вынужденной посадки на территории Ирана. Это было сделано, чтобы исключить попадание воздушных судов в руки противника.

На текущей неделе над Ираном сбили американский истребитель F-15. По данным издания The Telegraph, два члена экипажа успели катапультироваться. Одного из пилотов нашли достаточно быстро, на поиски второго потребовалось больше времени.

5 апреля сообщалось об успешном завершении поисково-спасательной операции. Второй летчик находился за линией фронта в горах Ирана. Американский военный получил ранения. СМИ писали, что ВС США и органы безопасности Ирана фактически «наперегонки» искали второго члена экипажа F-15, Исламская Республика даже объявила награду в $60 тыс.

Ранее американский штурмовик потерпел крушение вблизи Ирана.