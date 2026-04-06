Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Стало известно о потерях летательных аппаратов США в ходе спасения пилота в Иране

Нина Падалко/РИА Новости

США потеряли десять летательных аппаратов в ходе операции по спасению экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E, включая вертолеты, беспилотники и самолеты поддержки. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, средства противовоздушной обороны сбили два американских вертолета UH-60, два беспилотника MQ-9, самолет A-10 и разведывательный беспилотник поддержки Hermes 900.

Еще два самолета HC-130J Combat King II и два вертолета MH-6 уничтожили военные США после вынужденной посадки на территории Ирана. Это было сделано, чтобы исключить попадание воздушных судов в руки противника.

На текущей неделе над Ираном сбили американский истребитель F-15. По данным издания The Telegraph, два члена экипажа успели катапультироваться. Одного из пилотов нашли достаточно быстро, на поиски второго потребовалось больше времени.

5 апреля сообщалось об успешном завершении поисково-спасательной операции. Второй летчик находился за линией фронта в горах Ирана. Американский военный получил ранения. СМИ писали, что ВС США и органы безопасности Ирана фактически «наперегонки» искали второго члена экипажа F-15, Исламская Республика даже объявила награду в $60 тыс.

Ранее американский штурмовик потерпел крушение вблизи Ирана.

 
Теперь вы знаете
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!