Стало известно, когда лучше покупать билеты

Россияне чаще покупают билеты на мероприятия за неделю до даты события

Большинство россиян покупают билеты на мероприятия за неделю до события. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Ticketland со ссылкой на свою аналитику.

В 2025 году 15% всех продаж билетов приходились именно на этот период. Только 6% россиян приобретают пропуск на концерт более чем за 21 неделю до начала. Шестая часть билетов в театр, около 17%, также продается за неделю до сеанса. Исключения составляют особенно популярные театры с небольшим количеством мест в зале. Единственный сегмент, где 62% продаж совершаются день в день — это музеи.

Директор транзакционного бизнеса Ticketland Денис Вайнштейн посоветовал сразу покупать билеты на события с высоким ажиотажем. По его словам, в первые 30–60 минут после старта продаж уходит большая часть лучших мест, а в течение первых суток может быть продано до половины зала.

«Дальше включается либо рост цен, либо быстрое вымывание остатков. Если такие события доходят до статуса sold out, это обычно происходит в течение 1–3 дней, шансы купить хорошие места резко падают», — поделился Вайнштейн.

Фестивали живут по другой модели, с длинной воронкой продаж. Самые выгодные билеты появляются в первой волне продаж и могут быть дешевле на 20–40%. Такие цены действуют ограниченное время — обычно первые 2–4 недели после анонса. Дальше цена растет ступенчато, и за 2–3 недели до события остаются уже самые дорогие категории.

В пресс-службе отметили, что около 7% россиян раскупают билеты на фестивали заранее. Чаще всего эти покупатели — самые верные и активные поклонники проекта, которые специально отслеживают старты продаж.

Аналитики Ticketland практически не наблюдают покупок билетов в ночные часы (менее 1%), а также существенно снижается количество заказов в выходные и праздники. Пик продаж приходится на периоды с 10:00-12:00 и 14:00-16:00 часов.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова потеряла на бизнесе почти 2 млн рублей.