Стало известно о рекордном повышении цен на нефть из-за Ирана

Саудовская Аравия подняла цену на основной сорт нефти для Азии до «рекордно высокого уровня», так как обострение конфликта на Ближнем Востоке и почти полное закрытие Ираном Ормузского пролива дестабилизируют энергетические рынки. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что государственная нефтяная компания Saudi Aramco повысила цену на флагманскую нефть марки Arab Light. А именно в мае цена на эту марку вырастет на $17 за баррель, что на $19,5 долларов выше регионального базового уровня. СМИ отмечает, что это вдвое меньше той цены, которую ожидали трейдеры.

«Война и закрытие Ормузского пролива привели к росту цен на нефть марки Brent более чем на 50%. Компания Aramco повысила цены на нефть марки Arab Light на $17 за баррель в мае, что стало самым большим скачком за всю историю наблюдений. На ту же сумму она повысила цены и на все остальные сорта нефти, поставляемые в Азию», — отмечает издание.

Агентство Bloomberg добавило, что компания увеличила до «рекордно высокого уровня» и поставки в другие регионы, такие как США и Северо-Западная Европа.

Недавно газета Financial Times писала, что война с Ираном оставила Азию без привычных запасов нефти, и азиатские страны оказались вынуждены обратиться к России за энергоресурсами. Агентство Associated Press также сообщало, что страны Юго-Восточной Азии стали все чаще конкурировать друг с другом за российскую нефть на фоне энергетического кризиса.

В марте Минфин США выдал лицензию на доставку и продажу иранской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 20 марта. Разрешение будет действовать до 19 апреля. Министр энергетики США Крис Райт тогда пообещал, иранскую нефть можно будет доставить в порты Азии за три-четыре дня.

