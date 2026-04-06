Россиянам рассказали, может ли лишний вес изменить стопу

Тренер Мальцева: под избыточным весом стопа расползается вширь
При росте массы тела ноги отекают, а стопа постепенно распластывается — из-за этого привычная обувь может оказаться мала. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева.

«Многие удивляются, когда узнают, что лишний вес меняет не только фигуру, но и стопу. Она действительно может стать шире и объемнее, причем настолько, что привычная обувь перестает налезать. Происходит это по двум основным причинам. Первая — отеки. Когда масса тела растет, нагрузка на сосуды увеличивается, отток жидкости ухудшается, и к вечеру ноги буквально наливаются. Кожа становится натянутой, от носков и ремешков остаются вмятины, а при нажатии пальцем на голень может появиться ямка, которая не сразу разглаживается. Вторая причина — постепенное распластывание стопы. Под постоянной избыточной нагрузкой свод опускается, стопа расползается вширь и даже может прибавить в длине. Тут уже дело не в жидкости, а в перестройке самой формы. Обувь становится тесной не к вечеру, а постоянно, быстро устают подошвы, появляется ноющая боль по внутренней стороне или в районе пятки», — пояснила Мальцева.

Чтобы предотвратить оттенки, тренер рекомендовала не засиживаться и не стоять на одном месте часами. Даже легкая ходьба разгоняет кровоток и снимает застой лимфы.

«Вечером полезно поднять ноги выше уровня сердца минут на двадцать-тридцать. Тем, у кого отеки повторяются регулярно, помогают легкие компрессионные гольфы, которые надевают с утра. А обувь лучше примерять в конце дня, когда стопа максимально широкая, и выбирать модели с поддержкой свода и низким каблуком. Для стопы есть простой ежедневный комплекс, который занимает минут десять. Подъемы на носки по 10–15 повторений в два-три подхода, сбор полотенца пальцами ног в тех же объемах, круговые движения голеностопом по десять раз в каждую сторону и растяжка икры с подошвой по 20–30 секунд на каждую ногу», — рекомендовала Мальцева.

Эти упражнения помогут поддержать свод, снять перегрузку и сделать ходьбу комфортнее. А если хочется добавить кардио для снижения веса, тренер посоветовала начинать не с бега, а с ходьбы, велосипеда или плавания, потому что ударная нагрузка на и без того перегруженную стопу только усугубит проблему.

«Отдельно стоит сказать про людей с диабетом. Любые изменения формы стопы, отеки, покраснения и тем более плохо заживающие мозоли для них особенно опасны. Тесная обувь натирает кожу, а при диабете ранки затягиваются намного медленнее и легко инфицируются. Поэтому здесь внимание к стопам должно быть постоянным, а не от случая к случаю», — констатировала Мальцева.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!