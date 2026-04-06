Стало известно, как экс-губернатор Курской области воспринял 14-летний приговор

Осужденный на 14 лет бывший глава Курской области Алексей Смирнов сдержанно воспринял приговор. Об этом пишет РИА Новости.

«Алексей Смирнов сдержанно и с серьезным выражением лица воспринял назначенный ему приговор», — сказано в материале.

В понедельник, 6 апреля, Ленинский суд Курска приговорил Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей по делу о взятках. Суд также конфисковал у Смирнова сумму полученных взяток в размере 20,95 млн рублей.

2 апреля экс-губернатор признал вину по делу о взятках при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Он рассказал, что брать проценты с компаний за заключение контрактов ему предложил его предшественник Роман Старовойт. В виде «откатов» Старовойт получил 100 млн рублей, Смирнов — 30 млн.

Сторона обвинения просила приговорить Смирнова к 15 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей.

Ранее экс-замгубернатора Брянской области осудили за взятку в 20 млн рублей.