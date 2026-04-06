«Сломали череп и раздели догола»: студенты вдохновились триллерами и совершили преступление

Студенты из Индии совершили тяжкое преступление, вдохновившись криминальными шоу
Три студента из Индии вдохновились криминальными сериалами и совершили тяжкое преступление. Об этом сообщает THE TIMES OF INDIA.

Действия 22-летнего Арьяна Шенде, 20-летнего Ришаба Камбла и 19-летнего Ануджа Вагмаре привели к кончине 44-летнего мужчины Сучиты Бходжапуре. Студенты заранее запланировали свое преступление. Они хотели сделать так, чтобы его невозможно было раскрыть.

2 апреля молодые люди заметили мужчину в состоянии алкогольного опьянения внутри своей машины. Студенты предложили незнакомцу подвезти его до дома. Во время поездки Анудж связался с женой Бходжапуре, которая, по имеющимся данным, отказалась забирать его в таком состоянии. Воспользовавшись этой возможностью, парни свернули с дороги, ограбили мужчину, а затем сломали ему череп камнем и раздели догола. Они выбросили тело недалеко от дороги.

«Мы были шокированы их хладнокровным и расчетливым сокрытием улик. Они забрали кошелек, телефоны и одежду, чтобы не осталось никаких следов. Один из них даже предложил изуродовать тело, сказав, что «без лица его никто не узнает», — рассказал старший офицер полиции.

