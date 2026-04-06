Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Названы две растительные добавки для поддержания работы сердца

Shutterstock

Добавки на основе куркумина в сочетании с пиперином могут снижать воспаление, улучшать обмен веществ и поддерживать здоровье сердца. К такому выводу пришли исследователи из Гуйчжоуского медицинского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые проанализировали 20 исследований, в которых участвовали пациенты с различными заболеваниями — от метаболического синдрома (сочетание гипертонии, лишнего веса и низкой чувствительности к инсулину) до сердечно-сосудистых патологий. В большинстве исследований при приеме двух добавок отмечалось снижение маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок и интерлейкин-6, а также улучшение показателей окислительного стресса.

Кроме того, у участников с нарушениями обмена веществ наблюдалось снижение уровня глюкозы в крови, а также улучшение липидного профиля — сокращение триглицеридов и «плохого» холестерина (ЛПНП). В ряде исследований у пациентов после инфаркта или операций на сердце снижались показатели повреждения сердечной ткани.

Куркумин — основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы — травянистого многолетнего растения семейства имбирных. Пиперин содержится в растениях семейства перечных, прежде всего — в черном перце (Piper nigrum Linn). Ранее исследования показали, что соединения нейтрализуют свободные радикалы, замедляя окислительный стресс и процессы старения.

Авторы отмечают, что добавки показали хорошую переносимость и не вызывали серьезных побочных эффектов. Однако ученые подчеркивают, что для окончательных выводов необходимы более крупные и длительные клинические исследования.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!