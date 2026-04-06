Физик объяснил, как спастись в случае ядерной войны

В случае ядерной войны нужно несколько дней провести в убежище, чтобы избежать воздействия радиации. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предупредил профессор, автор научно-просветительского блога «Со дна науки» Борис Бояршинов.

По словам эксперта, от ядерной войны лучше всего скрываться за пределами города, чтобы спастись от серьезного воздействия.

«Если речь идет о каких-то таких облучениях, которые заставили быть радиоактивными почву, металл, то эта радиация очень быстро спадает. Отсидеться очень даже легко. Дня два-три-четыре, и можно выходить», — объяснил он.

Специалист подчеркнул, что даже спустя несколько дней из убежища нужно выходить в очках, которые защищают от бета-излучения. При этом крайне важно не прикасаться к чему-либо голыми руками. Кроме того, их важно мыть перед каждым приемом пищи.

До этого сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке в России на 140% вырос спрос на ядерные бункеры. Основными заказчиками частных ядерных убежищ стали московские топ-менеджеры, крупные бизнесмены, а также несколько чиновников.

