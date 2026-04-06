Внутренний кризис на Украине, связанный с фактической нехваткой в ВСУ около двух миллионов человек, о чем пишут британские СМИ, указывает на то, что проект «Украина» скоро может быть закрыт. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Это фактически констатация такого факта, что Украина никогда его [мобилизационный резерв] не соберет. Ставка на наемников, ставка на то, что будут мобилизовывать женщин... она тоже не меняет ситуацию, потому что требуется квалифицированная, с хорошим уровнем начальной военной подготовки бойцы. Таких на Украине практически не осталось <...> Поэтому констатация того, что Украина не может мобилизовать [население], что бы она ни делала, это, наверное, один из первых шагов, связанных с тем, что проект «Украина» могут закрыть по ненадобности, потому что он перестает приносить эффективность», — обратил внимание эксперт.

По словам Леонкова, закрытие проекта «Украина» на фоне нехватки личного состава также может быть связано с начавшейся иранской кампанией для США. На этом фоне Киев отходит на второй план в интересах Штатов.

Леонков также отметил, что ВСУ набирают в армию даже инвалидов – тех, кто может служить оператором БПЛА, однако и такие меры не спасают Украину от нехватки личного состава в армии.

5 апреля британская газета The Independent написала о том, что на Украине разворачивается кризис с призывом в армию. Около двух миллионов человек уклоняются от призыва.

