Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно, к чему приведет нехватка солдат в ВСУ

Julia Demaree Nikhinson/AP

Внутренний кризис на Украине, связанный с фактической нехваткой в ВСУ около двух миллионов человек, о чем пишут британские СМИ, указывает на то, что проект «Украина» скоро может быть закрыт. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Это фактически констатация такого факта, что Украина никогда его [мобилизационный резерв] не соберет. Ставка на наемников, ставка на то, что будут мобилизовывать женщин... она тоже не меняет ситуацию, потому что требуется квалифицированная, с хорошим уровнем начальной военной подготовки бойцы. Таких на Украине практически не осталось <...> Поэтому констатация того, что Украина не может мобилизовать [население], что бы она ни делала, это, наверное, один из первых шагов, связанных с тем, что проект «Украина» могут закрыть по ненадобности, потому что он перестает приносить эффективность», — обратил внимание эксперт.

По словам Леонкова, закрытие проекта «Украина» на фоне нехватки личного состава также может быть связано с начавшейся иранской кампанией для США. На этом фоне Киев отходит на второй план в интересах Штатов.

Леонков также отметил, что ВСУ набирают в армию даже инвалидов – тех, кто может служить оператором БПЛА, однако и такие меры не спасают Украину от нехватки личного состава в армии.

5 апреля британская газета The Independent написала о том, что на Украине разворачивается кризис с призывом в армию. Около двух миллионов человек уклоняются от призыва.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
