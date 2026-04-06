Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Минпросвещения пояснили, как в школах РФ будет вводиться оценка за поведение

taka1022/Shutterstock/FOTODOM

В российских школах введут оценку за поведение в два этапа. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Планируется, что в 2026/27 учебном году апробация модели пройдет в 10 школах каждого из 89 регионов страны, а в 2027/28 учебном году оценка поведения будет внедрена во всех школах России», — сказано в сообщении.

Заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова объяснила, что оценка будет трехбалльной. Поведение будет характеризоваться как «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

До этого глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что эксперимент по внедрению оценок за поведение в российских школах демонстрирует положительные результаты. По словам Фадеева, педагоги отмечают, что оценка за поведение может стать эффективным инструментом воспитания школьников. Он также подчеркнул важность снижения административной нагрузки на учителей. На данный момент более половины (свыше 50%) педагогов отметили положительные изменения в этой области.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!