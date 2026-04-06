В Минпросвещения пояснили, как в школах РФ будет вводиться оценка за поведение

Оценки за поведение внедрят в 2026/27 году в 10 школах школах каждого региона РФ

В российских школах введут оценку за поведение в два этапа. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Планируется, что в 2026/27 учебном году апробация модели пройдет в 10 школах каждого из 89 регионов страны, а в 2027/28 учебном году оценка поведения будет внедрена во всех школах России», — сказано в сообщении.

Заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова объяснила, что оценка будет трехбалльной. Поведение будет характеризоваться как «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

До этого глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что эксперимент по внедрению оценок за поведение в российских школах демонстрирует положительные результаты. По словам Фадеева, педагоги отмечают, что оценка за поведение может стать эффективным инструментом воспитания школьников. Он также подчеркнул важность снижения административной нагрузки на учителей. На данный момент более половины (свыше 50%) педагогов отметили положительные изменения в этой области.

