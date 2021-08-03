В Генконсульстве России рассказали о состоянии пострадавших в Турции россиян

Четыре гражданина России, которые пострадали в результате ДТП с автобусом в турецкой Анталье, прооперированы. Об этом сообщили в российском генконсульстве, передает РИА «Новости».

Накануне в дипмиссии заявили о гибели трех россиян, еще пять человек получили тяжелые ранения.

По ситуации на 10.00 (мск) 3 августа все пострадавшие в аварии российские граждане все еще остаются под наблюдением врачей в местных больницах. В тяжелом состоянии остаются четыре пациента, они прооперированы и помещены в реанимационное отделение, уточнили в дипмиссии. Остальные участники ДТП с различной степенью тяжести ранений проходят дополнительные исследования, их жизням ничего не грозит.

Представитель генконсульства добавил, что в зависимости от медицинских показаний в течение текущего дня по каждому случаю будет приниматься отдельное решение о выписке, амбулаторном лечении или дальнейшей госпитализации.

Отмечается, что сотрудники диппредставительства посетили пострадавших в больницах и пообщались с лечащими их врачами.

«В ходе встреч с правоохранительными органами запрошена дополнительная информация об обстоятельствах и причинах аварии», — сказал российский дипломат.

По его словам, генконсульство сейчас взаимодействует с местными властями, страховой компанией и ритуальной службой, занимается подготовкой документов для возвращения тел погибших на родину.

Инцидент произошел 2 августа в районе Манавгата около 18.00. Автобус перевозил в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталии.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.

Туроператор «Интурист» открыл для родственников пострадавших горячую линию. Кроме того, в компании заявили, что готовы оперативно предоставить им возможность вылета в Турцию.