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В Амурской области ограничили движение поездов на участке Транссиба

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Depositphotos

В Амурской области ограничили движение поездов на участке Бурея — Домикан из-за подмыва железнодорожных путей.

Ж/д пути подмыло из-за значительного подъема уровня рек. Для движения поездов был закрыт один путь.

В настоящее время на перегоне Бурея – Домикан ведутся восстановительные работы.

«Со станций Завитая, Белогорск, Михайло-Чесноковская, Бурея, Архара направлены противоразмывные поезда, кроме того, на места подмывов железнодорожных путей доставляются 49 вагонов с бутовым камнем и 7 вагонов со щебнем. На месте задействованы более 280 сотрудников путевого комплекса», — говорится в публикации на сайте Забайкальской железной дороги.

23 июля в Забайкальском районе поднялся уровень воды, что привело к тяжелой ситуации с паводками. В результате непогоды обрушился мост Транссибирской магистрали. Движение поездов на пострадавшей ветке железной дороги было остановлено в обе стороны на несколько суток.

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